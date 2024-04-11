Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке 11.04.2024, 22:44

Сколько зарабатывает аргентинец.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси возглавил топ-10 футболистов, выступающих в Северной и Южной Америке, по уровню зарплаты, пишет бразильская газета O Tempo.

Шесть игроков из первой десятки выступают в MLS. В топ-5 вошел бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами», MLS) — $20,4 млн в год.

2. Лоренцо Инсинье («Торонто», MLS) — $15,4 млн.

3. Шердан Шакири («Чикаго Файр», MLS) — $8,1 млн.

4. Федерико Бернардески («Торонто», MLS) — $6,3 млн.

5. Себастьян Дриусси («Остин», MLS) — $6 млн.

6. Дуду («Палмейрас», Бразилия) — $5,4 млн.

7. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо», MLS) — $5,2 млн.

8. Серхио Каналес («Монтеррей», Мексика) — $5 млн.

9. Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика) — $4,6 млн.

10. Рафаэль Борре («Интернасьонал», Бразилия) — $4,6 млн.