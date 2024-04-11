Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке
- 11.04.2024, 22:44
Сколько зарабатывает аргентинец.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси возглавил топ-10 футболистов, выступающих в Северной и Южной Америке, по уровню зарплаты, пишет бразильская газета O Tempo.
Шесть игроков из первой десятки выступают в MLS. В топ-5 вошел бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами», MLS) — $20,4 млн в год.
2. Лоренцо Инсинье («Торонто», MLS) — $15,4 млн.
3. Шердан Шакири («Чикаго Файр», MLS) — $8,1 млн.
4. Федерико Бернардески («Торонто», MLS) — $6,3 млн.
5. Себастьян Дриусси («Остин», MLS) — $6 млн.
6. Дуду («Палмейрас», Бразилия) — $5,4 млн.
7. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо», MLS) — $5,2 млн.
8. Серхио Каналес («Монтеррей», Мексика) — $5 млн.
9. Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика) — $4,6 млн.
10. Рафаэль Борре («Интернасьонал», Бразилия) — $4,6 млн.