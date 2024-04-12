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Новый BMW M5 2025 показал яркий дрифт во время испытаний

  • 12.04.2024, 10:09
Новый BMW M5 2025 показал яркий дрифт во время испытаний

Заднеприводный режим тестировали за полярным кругом.

Новый BMW M5 проходит финальные испытания и вскоре состоится презентация модели. На Youtube-канале подразделения BMW Motorsport показали тесты спортивного авто.

Испытания проходят за полярным кругом — вблизи поселка Арьеплуг на севере Швеции. Во время тестов BMW M5 2025 продемонстрировал яркий дрифт на льду и штурмовал крутой подъем при температуре -31°.

Седан и универсал BMW M5 оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть агрессивный бампер, обвес, расширенные крылья и 21-дюймовые диски. В салоне на видео видно виртуальную панель приборов и спортивный руль.

Заявлено, что новый BMW M5 будет плагин-гибридом — получит силовую установку от кроссовера XM с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Ее мощность составит примерно 700-720 л.с., а батарея на 18,6 кВт∙ч позволит передвигаться на электротяге.

Гибридная установка и полный привод существенно увеличат массу автомобиля. Впрочем, новый BMW M5 может демонстрировать управляемый занос, ведь имеет специальный заднеприводный режим для дрифта.

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