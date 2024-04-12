The Telegraph: ВСУ могут получить секретное оружие из Британии 6 12.04.2024, 11:46

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Оно способно поразить монету с расстояния в километр.

Великобритания рассматривает предоставление Украине новейшего прототипа лазерного оружия для противовоздушной обороны DragonFire. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, передает The Telegraph.

Шаппс отмечает, что развертывание этого оружия является приоритетной задачей для оборонного сектора. Планируется ускорить процесс разработки и развертывания данного оружия до 2027 года.

«Я хочу ускорить процесс, который обычно занимает очень много времени, возможно, до 10 лет, до гораздо более коротких сроков и развернуть его, возможно, на кораблях, а возможно, и на суше», — рассказал Шаппс.

Во время посещения лаборатории DragonFire в четверг Грант Шаппс, министр обороны, заявил, что оружие, способное поразить монету с расстояния в километр, «может иметь огромные последствия».

Что известно о DragonFire

DragonFire — это невидимое и бесшумное оружие, работающее на длине волны, незаметной для человеческого глаза.

Великобритания ускорила разработку лазерного оружия в контексте геополитических событий, таких как война в Украине и на Ближнем Востоке. Сначала предполагается установка лазеров на кораблях британского флота, а затем их развертывание на суше.

Оружие работает за счет фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью по 1,5 кВт, расположенных в шестиугольном массиве, и их объединения с помощью зеркал для слияния и усиления мощности — это физическое явление известно как конструктивная интерференция.

Тим Кендалл, старший физик-лазерщик DSTL, который помогал в создании DragonFire, говорит, что таким образом создается «идеальный лазерный луч», который можно выпустить через телескопическую линзу.

Это оружие бесшумно и незаметно, так как его световая длина волн находится в пределах примерно одного микрона, что невидимо для человеческого глаза и приближено к инфракрасному спектру.

Тесты этого оружия, созданного с использованием практически полностью индивидуальной системы наведения и готовых лазерных компонентов, привели к уничтожению беспилотных аппаратов и взрыву минометов менее чем за пять секунд.

Предполагается, что затраты на поражение беспилотных аппаратов лазером будут значительно меньше, чем на запуск ракет-перехватчиков, которые могут стоить десятки и сотни тысяч фунтов. По данным издания, стоимость одного выстрела составляет 10 фунтов стерлингов.

Луч DragonFire движется со скоростью света, и его радиус действия пока держится в секрете. Он мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3 000 градусов по Цельсию и способен прожечь листовой металл, корпус и вооружение за считанные секунды.