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Секретный суперкар Audi впервые показали на публике

  • 12.04.2024, 13:08
Секретный суперкар Audi впервые показали на публике

Дизельный гибрид на 700 сил.

В музее Audi выставили новый экспонат — прототип Skorpion 2013 года. До недавнего времени об этом сверхмощном суперкаре никто не знал. Об этом сообщает сайт Motor1.

Audi Skorpion должен был стать самой дорогой и быстрой моделью марки. Обтекаемое двухместное купе с большим антикрылом планировалось, как старший брат Audi R8, которого выпустят лимитированной серией из 333 авто.

Суперкар планировали выпускать с 700-сильной дизель-гибридной установкой
Фото: Motor1.com
Фото: Motor1.com | Audi Skorpion существует в единственном экземпляре

По сути, суперкар является серийной версией гоночного спортпрототипа Audi R18, который четыре раза выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Audi Skorpion отличается от собрата дизайном, но также имеет карбоновый монокок, усиленный алюминием.

Изначально для Audi Skorpion рассматривались разнообразные бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 400 до 550 л.с. В конце концов остановились на доработанной версии гибридной установки Audi R18.

Задние колеса Audi Skorpion вращает 3,7-литровый турбодизельный V6, а передние — электромотор. Суммарно они должны были бы развивать более 700 сил. Однако проект закрыли и был выпущен один-единственный прототип.

В основе авто лежит спортпрототип Audi R18
Фото: Audi
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