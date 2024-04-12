Секретный суперкар Audi впервые показали на публике
- 12.04.2024, 13:08
Дизельный гибрид на 700 сил.
В музее Audi выставили новый экспонат — прототип Skorpion 2013 года. До недавнего времени об этом сверхмощном суперкаре никто не знал. Об этом сообщает сайт Motor1.
Audi Skorpion должен был стать самой дорогой и быстрой моделью марки. Обтекаемое двухместное купе с большим антикрылом планировалось, как старший брат Audi R8, которого выпустят лимитированной серией из 333 авто.
По сути, суперкар является серийной версией гоночного спортпрототипа Audi R18, который четыре раза выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Audi Skorpion отличается от собрата дизайном, но также имеет карбоновый монокок, усиленный алюминием.
Изначально для Audi Skorpion рассматривались разнообразные бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 400 до 550 л.с. В конце концов остановились на доработанной версии гибридной установки Audi R18.
Задние колеса Audi Skorpion вращает 3,7-литровый турбодизельный V6, а передние — электромотор. Суммарно они должны были бы развивать более 700 сил. Однако проект закрыли и был выпущен один-единственный прототип.