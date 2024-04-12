Миллиарды долларов экспортных доходов РФ «зависли» за границей 12.04.2024, 15:13

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В чем причина?

Ужесточение американских санкций и массовые отказы банков проводить платежи для российских компаний лишили экономику РФ миллиардов долларов валютной выручки, следует из данных ЦБ РФ.

По итогам марта Россия заработала на экспорте $39,6 млрд — на 30% больше, чем в феврале, и почти на 40% больше, чем в январе, сообщил Центробанк в ежемесячном отчете о платежном балансе страны.

При этом одновременно на $15,5 млрд подскочили «иностранные активы» российских компаний — показатель, который включает в том числе средства на иностранных счетах. Это означает, что хотя экспорт номинально вырос, «валюта еще не дошла в соответствующих объемах», отмечает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

В январе и феврале бизнес копил валюту за рубежом со скоростью $3-4 млрд в месяц. В марте же темпы роста иностранных активов ускорились в 5 раз: на счетах в банках за границей осталось больше $10 млрд сверх обычных сумм.

«Товары экспортируют, но деньги не доходят», — описывает ситуацию Евгений Суворов, экономист ЦентрКредитБанка и автор MMI. В результате «бухгалтерские» показатели и «живая» экспортная выручка сильно расходятся, указывает он. Хотя ЦБ отчитывается о рекордном более чем за год профиците торгового баланса ($16,7 млрд в марте), на деле практически каждый четвертый доллар за проданные за рубеж товары «завис» на иностранных счетах.

«Это может быть одной из причин слабости рубля в конце первого квартала», — рассуждает Сусин: курс доллара, падавший до 87-88 рублей в середине января, подскочил выше 93 рублей, а в четверг, 11 апреля, обновил максимум более чем за полгода.

Проблемы с платежами для российских компаний резко усилились в начале года после того, как президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкционного режима: отныне всем банкам грозят вторичные меры, если они способствуют деятельности российского ВПК.

В результате резко возросло количество отказов в проведении платежей без разъяснения причин, жаловался в четверг на съезде Ассоциации банков России глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, если раньше банки блокировали платежи в адрес попавших под санкции структур, то теперь «центральной проблемой становится география»: достаточно упоминания России, как «загорается стоп».

«Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций», — жаловался Костин. Проблемы затронули в том числе крупнейшие компании, даже не включенные в санкционные списки. «Практически все крупнейшие банки отказываются от переводов в Россию», — сообщал на прошлой неделе вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.

По данным Reuters, под финансовую блокаду попали даже платежи за нефть и нефтепродукты — ключевой источник экспортной выручки для экономики, на который приходится каждый второй доллар экспортных доходов. Закрывать счета и блокировать операции стали банки Турции и ОАЭ — главных антисанкционных хабов российского бизнеса, а следом к ним присоединились китайские банки, в том числе крупные и государственные.

Помимо экспортеров, проблемы затрагивают и импортеров, указывает Суворов из ЦентрКредитБанка: поставки иностранных товаров в РФ обвалились на 18% год к году. «Это опасная ситуация», — предупреждает эксперт: по мере того как запасы будут исчерпаны, возникнет угроза дефицита с последующим разгоном инфляции.