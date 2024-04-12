Нефтяные доходы России рухнули на 20% 12.04.2024, 18:14

Доходы обвалились после ударов Украины по крупнейшим НПЗ РФ.

Российская экономика лишилась каждого пятого доллара выручки за продажу углеводородов после того, как налеты украинских дронов парализовали работу крупнейших НПЗ.

По итогам марта экспорт нефти и нефтепродуктов принес российским нефтяникам $9,3 млрд, сообщило в пятницу в ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство. По сравнению с февралем нефтяные доходы экономики РФ схлопнулись на 20%, или более $2 млрд, хотя физический объем экспорта вырос: он составил 7,84 млн баррелей в сутки (+3%), согласно оценке МЭА.

Экспорт сырой нефти за месяц стал больше на 400 тысяч баррелей в день, а ее средняя цена выросла на $1,8 до $75 за баррель, но одновременно на 200 тысяч баррелей ежедневно сократились продажи нефтепродуктов. Это, как пишет МЭА, стало следствием аварийной остановки российских НПЗ, которые с начала года подвергаются регулярных налетам украинских БПЛА.

По подсчетам Reuters, за январь–март не менее 10 заводов пострадали от дронов. Среди них — Волгоградский НПЗ «Лукойла», где загорелась одна из установок переработки нефти, а также Ильский НПЗ, завод «Новатэка» в Усть-Луге, Туапсинский НПЗ «Роснефти», Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и завод НОРСИ в Нижегородской области, входящий в топ крупнейших в стране (принадлежит «Лукойлу»).

13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом, в частности, Москву и область. Спустя три дня из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, а 23 марта одну из двух установок по переработке нефти остановил Куйбышевский НПЗ «Роснефти».

По данным Росстата, с начала марта по 7 апреля производство бензина в России обвалилось на 10,1%, а дизельного топлива — на 7,6%. Из-за угрозы дефицита российские власти обратились за помощью к Беларуси и Казахстану: у первой Кремль попросил 100–150 тысяч тонн автобензина в месяц, а у второго — создать резерв объемом 100 тысяч тонн на случай крайней необходимости.