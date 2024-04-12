Белорусский гандболист подписал контракт с хорватским грандом 12.04.2024, 22:38

У Игоря Белявского также было три предложения из чемпионата Германии.

Спортивный директор «Загреба» Дамир Бичанич прокомментировал подписание гандболиста сборной Беларуси Игоря Белявского.

22-летний универсал СКА станет игроком хорватского гранда по завершении сезона-2023/24.

— Мы очень рады, что Игорь присоединится к нам этим летом. Мы говорим о необыкновенном таланте и уверены, что он вместе с Иваном Павловичем, который приедет к нам из Любушек, станет нашим будущим на позиции разыгрывающего, — цитирует Бичанича сайт «Загреба».

Функционер назвал белорусского новичка исключительным бомбардиром. Кроме того, он отметил результативность Белявского в матчах с сильными соперниками.

— В этом сезоне он несколько раз забросил более 10 голов таким командам, как «Мешков Брест» или «Чеховские Медведи». Мы следим за ним некоторое время и убеждены, что он превосходный молодой игрок, который, как мы надеемся, очень быстро адаптируется к городу, языку, нашей игровой системе и внесет свой вклад в успех клуба, — отметил Бичанич.

Также он рассказал, какие у Белявского были варианты продолжения карьеры.

— Мы очень довольны, что Игорь принял решение играть за нас, особенно с учетом того, что у него было целых три предложения из бундеслиги. Это показатель того, что лучшие молодые игроки Европы видят в нас клуб, который отлично работает с молодежью и в то же время добивается отличных результатов, — сказал Бичанич.