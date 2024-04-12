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Стало известно, кто забил лучший гол недели в Лиге чемпионов

  • 12.04.2024, 23:49
Стало известно, кто забил лучший гол недели в Лиге чемпионов

Шедевральный удар с лету.

В УЕФА определили автора лучшего взятия ворот соперника первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24.

Им стал 25-летний уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который принес своей команде ничью в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити», забив третий гол для «сливочных» (3:3).

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