Стало известно, кто забил лучший гол недели в Лиге чемпионов
- 12.04.2024, 23:49
Шедевральный удар с лету.
В УЕФА определили автора лучшего взятия ворот соперника первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24.
Им стал 25-летний уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который принес своей команде ничью в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити», забив третий гол для «сливочных» (3:3).
🇺🇾 Valverde wins Goal of the Week!#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/vUk29ZL2M1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2024