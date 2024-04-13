Жесткое ДТП в Минске с участием мотоциклиста попало на видео 13.04.2024, 8:05

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Мотоциклист получил травмы.

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Авария произошла вечером 12 апреля на пересечении улиц Ольшевского и Жудро. По данным ГАИ, здесь столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Ford.

В результате ДТП 42-летний мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.