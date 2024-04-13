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Борис Джонсон: Пришло время для Запада проснуться

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  • 13.04.2024, 8:20
  • 3,716
Борис Джонсон: Пришло время для Запада проснуться
Борис Джонсон

Восстановить дух Рейгана и Тэтчер.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны отказаться от ограничений на поставки Украине оружия, необходимого ей для победы над Россией в полномасштабной войне.

Этому Джонсон посвятил свою еженедельную колонку в таблоиде Daily Mail.

Джонсон риторически спрашивает, «почему мы медлим» и «что, черт возьми, на нас нашло», критикуя Запад за задержки с военной помощью Киеву.

Бывший британский премьер предостерег, что гипотетическое поражение Украины в войне против России станет «поворотным моментом в истории», когда Запад «окончательно потеряет свою послевоенную гегемонию», а агрессоры смогут не считаться с границами.

«Это будет ужасный момент для народа Тайваня и самый четкий сигнал для Китая, что Запад потерял силу воли для защиты демократии», – подчеркнул он.

Джонсон в колонке пишет, что из-за нехватки снарядов украинские военные вынуждены пережидать российские бомбардировки, а из-за нехватки противовоздушной обороны Харьков может превратиться в «еще один Мариуполь».

Он призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, а Германию – поставить Киеву ракеты Taurus.

«Пришло время для Запада, в том числе и для Британии, проснуться; восстановить дух Рейгана и Тэтчер и инвестировать в защиту наших свобод. Самый простой и эффективный способ защитить свободу – это инвестировать сейчас в оборону Украины», – заключает экс-премьер Британии.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину и выступает за предоставление ей всей необходимой помощи.

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