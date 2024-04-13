Трамп: Ситуация в Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом 13.04.2024, 9:04

Экс-президент США призвал европейские страны «сделать шаг вперед» в вопросе помощи Украине.

Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредитов, заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас <...> и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп.

Он также призвал европейские страны «сделать шаг вперед» в вопросе помощи Украине, поскольку, по его мнению, от войны РФ в Украине «они пострадали гораздо больше».

«Ситуация в Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И это все говорят, включая демократов, это вызывает возмущение у людей. Миллионы людей погибают, миллионные [потери] людей с обеих сторон», — добавил экс-президент.