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CNN: США зафиксировали перемещение Ираном военной техники для возможной атаки на Израиль

  • 13.04.2024, 9:21
  • 4,816
CNN: США зафиксировали перемещение Ираном военной техники для возможной атаки на Израиль

Готовит к запуску 100 крылатых ракет.

США зафиксировали перемещением на территории Ирана военной техники, в том числе беспилотников и крылатых ракет, что свидетельствует о возможной подготовке к атаке израильских целей с собственной территории, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что пока непонятно, готовится ли Иран нанести удар со своей территории в рамках первичной атаки, или пытается сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.

Один из собеседников сказал, что США видели, как Иран готовил к запуску до 100 крылатых ракет.

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