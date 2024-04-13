CNN: США зафиксировали перемещение Ираном военной техники для возможной атаки на Израиль
- 13.04.2024, 9:21
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Готовит к запуску 100 крылатых ракет.
США зафиксировали перемещением на территории Ирана военной техники, в том числе беспилотников и крылатых ракет, что свидетельствует о возможной подготовке к атаке израильских целей с собственной территории, сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Отмечается, что пока непонятно, готовится ли Иран нанести удар со своей территории в рамках первичной атаки, или пытается сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.
Один из собеседников сказал, что США видели, как Иран готовил к запуску до 100 крылатых ракет.