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В России тело умершей пенсионерки везли в морг в ковше трактора

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  • 13.04.2024, 9:27
  • 8,524
В России тело умершей пенсионерки везли в морг в ковше трактора

Из-за отсутствия заасфальтированной дороги.

Тело умершей пенсионерки в РФ везли в морг в ковше трактора. Внимание на это обратило издание 7х7.

92-летняя женщина скончалась 8 апреля в поселке Губайдулловка (Татарстан). Ее тело везли к ближайшей асфальтовой дороге в ковше трактора — в этот день грунтовку до населенного пункта размыло водой.

«Очень много раз писали, чтобы сделали дорогу, но бессмысленно. И в таких условиях приходится хоронить людей», — написал внук женщины.

Татарстан — не единственный регион России, где скорая не может добраться до людей в отдаленных деревнях. В Чувашии жителей возят в корытах и на тачках.

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