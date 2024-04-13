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Прогноз погоды на сегодня

  • 13.04.2024, 11:08
  • 1,414
Прогноз погоды на сегодня

Суббота порадует?

В субботу, 13 апреля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днем местами возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, утром и днем порывы могут достигать 14 м/с, сообщает Белгидромет.

Минск. Облачно с прояснениями. В первую половину дня кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +11..+13°C. Ветер западный, 4-9 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер западный, 4-9 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +15..+17°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

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