Стали известны детали о группе экспертов, которая будет консультировать Киев по вступлению в ЕС 13.04.2024, 11:11

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Кто вошел в состав.

В состав консультативной группы экспертов, которые будут консультировать Украину в процессах, связанных со вступлением в ЕС, войдут представители шести стран Северной Европы.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Украины.

В состав группы войдут профессиональные представители стран Северо-Балтийской восьмерки (Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Исландии, Финляндии), которые имеют значительный опыт работы в институтах ЕС и были приобщены к переговорным процессам.

В частности, это:

переговорщик в переговорах о вступлении Эстонии в ЕС Алар Стрейманн (Alar Streimann);

бывший еврокомиссар, дважды министр финансов Литвы Альгирдас Шемета (Algirdas Šemeta);

бывший еврокомиссар, латвийский дипломат Андрис Пиебалгс (Andris Piebalgs);

бывший еврокомиссар, министр по делам ЕС Швеции (2006-2010) Сисилия Мальмстрём (Cecilia Malmström);

исландский дипломат, директор по европейским делам и участник переговоров о вступлении в ЕС (2008-2013) Хёгни С. Кристианссон (Högni S. Kristjánsson);

государственный секретарь по вопросам ЕС и международных отношений Швеции (2010-2014) Катарина Арескуг (Katarina Areskoug); бывший гендиректор Национальной земельной службы Литвы (2017-2021) Ляймонас Чиакас (Laimonas Čiakas);

бывший постоянный представитель Финляндии при ЕС (2017-2021) Марйя Рислакки (Marja Rislakki);

главный переговорщик по вступлению Исландии в ЕС (2009-2013) Стефан Хаукур Йоханнессон (Stefán Haukur Jóhannesson).

Деятельность группы будет координировать Шведский национальный совет торговли (National Board of Trade Sweden) – шведское правительственное агентство, основанное в 1651 году, которое занимается вопросами международной торговли, внутреннего рынка и торговой политики ЕС.