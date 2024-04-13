Европа поддерживает Украину Альфред Кох

13.04.2024, 12:07

Уровень поддержки Украины немцами составляет 73%.

Прошли два года и сорок девять дней войны. Фронт относительно стабилен, но западнее Авдеевки опять зафиксировано небольшое продвижение россиян.

Вчера Путин дал феерическое интервью, в котором сравнил горячее с круглым. Он, изнывая от собственного человеколюбия, сообщила, что россияне не бомбили украинскую генерацию зимой из гуманитарных соображений: не хотели чтобы зимой украинские больницы остались без электричества.

Почему летом можно оставлять больницы без электроэнергии, при том, что 100% медицинских приборов (рентгеновское оборудования, УЗИ, холодильники, аппараты «сердце-легкие», установки гемодиализа и т.д.) работает от электричества, он не пояснил.

Да и не мог пояснить потому, что зимой он тоже обстреливал Украину, но не так эффективно как теперь только лишь потому, что, во-первых, у него было меньше ракет и шахидов, а во-вторых, у Украины было больше ракет ПВО. Чертов лицемер и врун.

Интересные данные приводит передача Politbarometer немецкого телеканала ZDF. Последние социологические опросы показывают, что немцы безоговорочно поддерживают продолжение военной и финансовой помощи Украине. Так за ее продолжение на прежнем уровне выступают 31% граждан Германии, а за ее увеличение - 42%.

Уровень поддержки Украины немцами в 73% (31 + 42) на третьем году войны — это неплохой результат, особенное если посмотреть на ситуацию в США, где такая поддержка Украины на конец прошлого года (сейчас — еще меньше) составила лишь 47% (29 +18). Неудивительно, что при таких обстоятельствах Германия вот уже полгода является главным спонсором Украины.

Это при том, что в полную победу Украины над Россией верят только лишь 18% немцев. Около 70% при этом считают, что конфликт Германии с Россией неизбежен и поэтому нужно срочно укреплять бундесвер. Я, в принципе, один из них: я тоже считаю, что нужно и Украине помогать и бундесвер укреплять. Как говорится, кашу маслом не испортишь.

Но самым интересным в этом последнем опросе общественного мнения является то, что 55% немцев выступают за принятие Украины в НАТО. А это не может не повлиять на позицию Шольца. Ведь не секрет, что против официального приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне выступают США и Германия. Так вот теперь выясняется, что такая позиция канцлера не совпадает с позицией немецкого народа.

Что из такой конфигурации мнения немцев вытекает? А вытекает то, что немцы не верят, что Украина способна выйти на границы 1991 года, но если ей помочь оружием, то она способна начать с Россией переговоры с сильной позиции. Какие-то компромиссы и уступки со стороны Украины неизбежны. Но как только она достигнет договореностей с Россией о прекращении огня и о линии разграничения, ее нужно сразу же принять в НАТО.

Не думаю, что открыл для вас что-то новое. Этот план витает в воздухе и я (и не только я) уже много раз его излагал. Мне он кажется намного реалистичнее и выгоднее для Украины, чем все те утопии, которыми пичкает несчастных украинцев Офис Президента.

Все эти бессмысленные «формулы мира» имени сами знаете кого и грандиозные спектакли под названием «саммит мира» (в главное роли сами знаете кто) - это все болтовня и уход от ответа на вопрос: что тебе Зеленский важнее: люди или земля?

Ладно, я опять поднял не очень приятную тему, поэтому буду закругляться. Итак, хорошая новость состоит в том, что Европа поддерживает Украину - и нет никаких признаков того, что эта поддержка может ослабнуть. (Я думаю ситуация во всем Евросоюзе более-менее повторяет немецкую. Восточнее Германии — поддержка Украине сильнее, западнее Германии — послабее, но в целом результат примерно такой же как в Германии).

Слава Украине!

Сегодняшняя ситуация в Израиле описывается одном предложением: все ждут атаки Ирана. Даже в секторе Газа военные действия стихли. Байден обратился к Ирану с просьбой не атаковать Израиль. Это уже совсем какой-то детский сад. Короче, такие дела. Все говорят: вот-вот. Ждем-с…

I love Israel!

Альфред Кох, telegram