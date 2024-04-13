Минобороны Украины: Богдановка под контролем ВСУ 13.04.2024, 12:35

Идут интенсивные бои.

Село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное недалеко от Часов Яра, продолжает оставаться под контролем украинских сил.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Минобороны Украины.

«Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны», - говорится в сообщении.

Ночью, по данным Минобороны, штурмовые группы врага пробились на северную окраину села.

«Идет бой, враг не прекращает штурмы», - отметили в министерстве.

13 апреля СМИ распространили информацию про то, что российские войска захватили село Богдановка, располеженное в Часовоярской городской общине Бахмутского района Донецкой области.