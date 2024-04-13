«Полная зарядка электромобиля обходится в 24 рубля» 7 13.04.2024, 13:35

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Так ли хорош «китаец» BYD e2 в качестве такси.

В 2023 году китайский производитель BYD вывел на местный рынок городской компактный хетчбэк e2. Он стал представителем второго поколения этой модели и занял промежуточное место между Seagull и Dolphin в так называемой морской линейке марки, пишет av.by.

Что любопытно, первое поколение e2, представленное в 2019-м, было нацелено преимущественно на операторов такси и каршеринга. Тогда новинка произвела настоящий фурор: к примеру, только в 2021 году продано более 34 тысяч автомобилей этой модели. В 2022-м изготовление e2 приостановили, но в прошлом году компания его возобновила.

Машину перевели на новую платформу BYD 3.0. Изменилась передняя часть авто: появились более крупный логотип BYD, новые фары и другой бампер. Габариты составили 4 260 × 1 760 × 1 530 мм при колёсной базе 2 610 мм, что на 20 мм больше, чем у предыдущей модели. Автомобиль получил рейлинги для установки багажника на крыше, небольшое окошко между задними стойками крыши и многоспицевые колёса. Интерьер после рестайлинга также обновился и приобрёл характерные черты Dolphin: те же изгибы, наплывы и волны на передней панели, тот же стильный, скошенный снизу мультируль, а также дефлекторы воздуховодов в виде воронки водоворота.

Интересно, что модель второго поколения е2 производитель репозиционирует уже как семейный автомобиль. Однако она по-прежнему привлекательна для компаний, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Дмитрий — владелец первого и на данный момент единственного таксопарка в Бресте, в котором сегодня можно встретить китайские «Гольфы» (так за схожесть габаритами и формой кузова с известным «немцем» прозвали BYD e2). Месяц назад мужчина закупил десять новых машин в топовой комплектации Luxury. Цены на эту модель в Китае стартуют от $15 000. С учётом лизинга и каско каждое авто обошлось бизнесмену примерно в $20 000.

Ранее перевозчик не имел дела с электромобилями. Почему же решил пополнить таксопарк «зелёными» авто?

— Во-первых, сейчас за такую стоимость на рынке нет ничего адекватного, тем более если говорить о новых автомобилях, — признаётся Дмитрий. — Lada Vesta как-то совсем покупать не хочется. За эти деньги разве что Opel из Европы можно пригнать, но там пробег под 200 тысяч будет! То есть сразу дорогостоящее ТО и другие вложения... Во-вторых, неоспоримым плюсом «электричек», особенно при работе в такси, является простота в обслуживании. Никаких ремней ГРМ, клапанов, поршней, генераторов, стартеров, коробок передач и сцепления, выхлопной системы и всего вот этого из прошлого века. Одним словом, обслуживание проще и гораздо выгоднее в финансовом плане.

— Почему ваш выбор пал именно на модель BYD e2?

— Так я только BYD и рассматривал. Электромобиль с хорошим запасом хода по приемлемой цене — это было основополагающим моментом при выборе. Кстати, батареи на BYD тоже не такие уж и дорогие. Почему именно e2? По моему мнению, машинка выглядит куда интереснее, чем те же Dolphin. А ещё она крупнее, что немаловажно для работы в такси. Ну и комплектация тут получше будет.

За месяц пробег некоторых электромобилей в таксопарке Дмитрия уже перевалил за отметку десять тысяч километров. Наверное, этого вполне достаточно, чтобы изучить автомобиль и выявить очевидные плюсы и минусы.

— Заявленный запас хода в 405 километров по факту превращается в 270—300 км зимой. И в 350 км — в тёплый сезон. Компактный электромотор мощностью 95 лошадиных сил обеспечивает неплохую разгонную динамику до 50 км/ч (разгон за 3,9 секунды). И для города этого более чем достаточно, — уверяет Дмитрий.

— Машина высокая и устойчивая. Клиренс — 170 мм. Недавно ездили на BYD е2 за город на шашлыки — по ухабам и ямам только в путь! Там, где, допустим, VW Polo и Renault Logan давно бы «сели на брюхо», эта проезжает без проблем.

— Внутри автомобиля довольно просторно. Салон скомпонован так, что комфортно себя чувствовать будет даже рослый человек — и спереди, и сзади. Посадка на второй ряд удобная благодаря широким задним дверям. Багажник тоже довольно вместительный, гораздо больше, чем у Dolphin. Два немаленьких чемодана помещаются без проблем.

— Множество современных опций: круиз-контроль, кондиционер, дистанционный запуск и прогрев батареи, датчик давления в шинах, интеллектуальная противоугонная система, бесключевой доступ, электроручник, двухкамерный видеорегистратор.

— 8,8-дюймовая ЖК-панель приборов показывает скорость, пробег, остаток заряда, включённые опции. Основной экран диагональю 12,8 дюйма, по сути, полноценный планшет-«андроид», на который устанавливаются любые приложения, это очень удобно. Кстати, дисплей можно вращать для использования в горизонтальном и вертикальном положении.

— Не могу не отметить шикарную оптику и свет в этой модели. Кстати, если галогеновая лампочка горит всего часов 400, то светодиоды — 35—40 тысяч часов. И это ещё один плюс.

— А что-то из минусов выделить можете? Наверняка они тоже есть!

— Основной минус, конечно, в том, что на этой машине не отправишься в дальние поездки за город. Не очень устраивает качество изображения с задней камеры. Могли бы китайцы и получше поставить сенсор! А ещё здесь отсутствует подогрев зеркал — тоже в условиях белорусской зимы недочёт.

— Среди недостатков этой модели при работе в такси можно отметить и то, что сзади нет света для пассажиров. И негде разместить таксометр так, чтобы им было удобно пользоваться.

— Кузов без оцинковки, его необходимо обрабатывать сразу после покупки авто. Я пока этого не сделал: покупка машин ощутимо ударила по карману. Но планирую заняться обработкой кузовов летом.

— Хватает ли в городе зарядных станций для китайских электромобилей?

— Да, инфраструктура достаточно развита. Ещё ни разу не было такого, чтобы я приехал и стоял в очереди на зарядку, например. В приложении «Маланка» видно, какая станция занята, а ещё при желании колонку можно зарезервировать. Но на данное время необходимости в этом нет, проблем с зарядкой не возникает.

— Как часто требуется заряжать такси на «батарейках»?

— Реальный пробег в нынешнюю погоду составляет около 300 км. Вполне достаточно для того, чтобы отработать смену. То есть надо заряжать автомобиль раз в день.

— А как быстро восполняется энергия?

— Ёмкость батареи у этой модели — 43 кВт·ч. Зарядка даёт в среднем из 50 заявленных 39—43 кВт·ч. Естественно, батарея никогда не бывает посажена «в ноль»: на станцию обычно приезжаешь с зарядом 15—20%. Таким образом, чтобы возобновить до 80% от ёмкости аккумулятора, достаточно 40—45 минут.

— Насколько финансово выгодно таксовать на электромобилях в сравнении, допустим, с авто, переведёнными на газ?

— Я бы сказал, на 15%. Полная зарядка электромобиля сегодня обходится в 24 рубля, до повышения тарифов выходило 21,7 рубля. Расход в среднем зимой — в районе 13 кВт на 100 км, сейчас — 5—8 кВт. То есть поездка длиной в сотню километров потребует 5,60 рубля. При машине на метане она будет стоить 7—8 рублей, на пропане — рублей 10—13 в зависимости от расхода. Вот и посчитайте выгоду.

— Говоря об экономии, стоит затронуть также вопрос обслуживания и ремонта. Как я уже отмечал, с электромобилями куда проще и дешевле эти мероприятия проходят. До 60 тысяч километров надо поменять литр масла в редукторе и примерно 10 литров антифриза. Подобное необходимо сделать минимум через полгода активной эксплуатации авто. Подвеска даже в условиях работы в такси «пройдёт» по меньшей мере 120—130 тысяч километров, а это примерно год пользования машиной. В других же автомобилях приходится каждый месяц менять масло и фильтры.

— Пользуются ли новинки вашего таксопарка спросом у арендаторов? Как отзываются о них водители?

— Скажу так: интерес к этим электрическим автомобилям определённо есть. Некоторые берут их, чтобы протестировать. Но многие из тех, кто попробовал на них работать, уже не хотят брать в аренду другие авто.

В конце разговора Дмитрий неожиданно признался: машины с ДВС ему теперь даже неинтересны! Его таксопарк будет и дальше пополняться только электрическими автомобилями. К слову, ещё восемь новеньких BYD e2 по заказу перевозчика уже прибыли в Брест и в скором времени выедут на улицы. Ждём! А через год обязательно расскажем, как они прижились в городе над Бугом.