Муж основательницы «марафона желаний» Блиновской отправился на войну 11 13.04.2024, 14:15

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Алексей Блиновский

Сама Блиновская находится в СИЗО.

Муж блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на войну. Об этом пишет Shot со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

Как отмечает Shot, сейчас бизнес Блиновского «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.