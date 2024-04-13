Муж основательницы «марафона желаний» Блиновской отправился на войну

Муж основательницы «марафона желаний» Блиновской отправился на войну11
- 13.04.2024, 14:15
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Сама Блиновская находится в СИЗО.
Муж блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на войну. Об этом пишет Shot со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.
Как отмечает Shot, сейчас бизнес Блиновского «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.