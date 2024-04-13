Где белорусам отдохнуть без визы 2 13.04.2024, 14:52

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Варианты с вылетом из Минска и не только.

Список доступных для путешествий стран огромен, но не со всеми направлениями у нас налажено удобное транспортное сообщение.

Несколько недель – и начнется пресловутый отпускной сезон. Накануне жаркого периода Tochka.by посмотрела, какие страны ждут белорусов и готовы принять их без оформления визы. По крайней мере на короткий срок.

Варианты настолько разбросаны по глобусу, что дорога из Беларуси может занять и трое суток. А список государств с безвизовым для нас въездом ширится и за счет стран, где оформить разрешительные документы можно онлайн или сразу по прилете.

Рассказываем, на какие направления обратить внимание в текущем сезоне при условии, что в паспорт давно не «заглядывала» виза.

Без визы, но с пересадкой в ЕС

Ряд стран мы вычеркнули из этого списка по нескольким соображениям. Например, полет предполагает пересадку в странах Шенгенской зоны. А значит, вся суть поездки без визы теряется.

Еще один случай – долгая дорога, когда в одну сторону лететь придется больше двух дней.

Так, из списка вычеркнули Тунис (часто лететь предлагают из Вильнюса или через Германию, Францию, Сербию и Турцию, а весь аэромаршрут составляет более двух дней) и Эквадор (перелет с пересадками в Европе).

Дипломаты расширяют «безвиз» для белорусов

В последнее время власти Беларуси анонсировали взаимную отмену визового режима сразу с несколькими странами. Еще ряд государств «бросился» в развитие туризма и махом перешел на электронные визы, в том числе и с нами.

Правда, авиакомпании за новыми соглашениями не поспевают. Как результат – возможность путешествовать у белорусов вроде бы есть, но по факту дорога все еще отнимает много сил, времени и денег.

Так, в середине декабря 2023 года правительство Кении заявило об упрощении въезда на территорию государства. Туристам из любых уголков мира больше не нужно оформлять визу, достаточно зарегистрироваться на специализированной цифровой платформе.

Добраться до этой страны белорусы могут через Дубай. Именно здесь туристам нужно задержаться на 17 и 14 часов (при полете туда и обратно соответственно), а затем пересесть на самолет до Кении. Мы рассматривали маршрут до Найроби.

Авиарейсы назначены на 3–9 мая, суммарно дорога до кенийской столицы займет сутки плюс четыре часа. При этом билет в обе стороны одному белорусу обойдется в Br7063. Если отодвинуть даты на несколько месяцев вперед, стоимость перелета уменьшится на пару тысяч.

Тем более что с июня до середины октября и с декабря до конца марта в Кении пик туристической активности. На протяжении календарной весны там невероятные дожди. А на севере страны льет как из ведра еще и весь ноябрь.

Прямого рейса из Минска пока нет.

Без визы из Минска

На начало мая 2024-го вылететь из Минска (и добраться с пересадками или без) можно по многим направлениям: в Китай, Казахстан, Узбекистан, Израиль, Кыргызстан, Сербию, Монголию, Катар, Вьетнам и др. Но авиабилеты из Минска зачастую намного дороже (иногда в два-три раза), чем из Москвы.

В указанные даты вылетать из белорусской столицы было выгодно лишь в направлении Азербайджана.

Список безвизовых стран для белорусов

Ниже приводим 26 стран с упрощенным въездом. У многих есть свои нюансы, поэтому оставляем ссылки на ресурсы, где о порядке посещения государств можно прочесть больше.

Важно: все данные взяты из открытых источников и относятся к поездкам с туристической целью.

Обязательно проверьте актуальность информации перед планированием путешествия.

Аргентина (поездка не должна продолжаться более 90 дней за календарный год с момента въезда)

Сербия (с пребыванием не более 30 дней с момента въезда)

Монголия (до 90 дней в год, исчисление идет с момента первого въезда)

Сейшельские острова (виза оформляется дистанционно, стоит €10,9)

Азербайджан (без ограничений по сроку и цели пребывания)

Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия (без ограничений по сроку и цели пребывания)

Армения (без ограничений по сроку и цели пребывания)

Узбекистан (без ограничений по сроку и цели пребывания)

Израиль (с пребыванием до 90 дней в течение 180 дней)

Вьетнам (не более 45 дней с момента въезда, полет займет больше суток)

Молдова (без ограничений по сроку и цели пребывания)

Перу (не более 183 дней для туристов, в полете в одну сторону придется провести больше суток)

Намибия (с пребыванием в стране не более трех месяцев за поездку; если дорога пролегает через ЮАР, потребуется заранее оформленное электронное разрешение на пребывание в Южно-Африканской Республике)

Венесуэла (не более 90 дней в год)

Китай (до 30 дней в одной поездке и не более 90 дней за год)

Албания (меньше 30 дней за путешествие и не более 90 дней в год)

Черногория (не более 30 дней за одно путешествие и не более 90 дней за полгода)

Катар (визу на 30 дней получают в аэропорту страны бесплатно при наличии небольшого количества стандартных документов)

Грузия («безвиз» в течение одного полного года постоянного пребывания)

Шри-Ланка (нужно заранее оформить электронную визу: на 30 дней пребывания с возможностью двухкратного въезда – $50)

ОАЭ (на 90 дней в течение полугода)

Турция (менее 30 дней непрерывного пребывания и не больше 90 дней в году)

Египет (оформлением обязательной визы занимается турагентство, в противном случае нужно заранее обратиться в посольство республики).

С полной информацией по безвизовым перемещениям для граждан Беларуси можно ознакомиться на сайте МИД. Однако перед планированием поездки рекомендуем тщательно проверить потенциальный маршрут: нет ли там транзитных стран с визовым режимом для белорусов.