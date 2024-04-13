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Очереди на границах Беларуси и стран ЕС сохраняются

  • 13.04.2024, 15:19
Очереди на границах Беларуси и стран ЕС сохраняются

На границе с Польшей стоит 40 автобусов и 170 легковых автомобилей.

С Литвой — 1500 грузовиков.

Ситуация на границах с ЕС сложная.

Так, по состоянию на 14:00, по данным пограничного комитета, в пункте пропуска «Брест» (с польской стороны «Тересполь») находится 40 автобусов и 170 легковых автомобилей.

В Беняконях на границе с Литвой автобусов нет, стоит 30 легковых и 715 грузовых автомобилей.

В Каменном Логе — 40 легковых, 800 грузовых машин.

В Григоровщине на границе с Латвией очередей из легковых автомобилей и автобусов нет, однако находится 820 грузовиков.

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