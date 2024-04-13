Очереди на границах Беларуси и стран ЕС сохраняются
- 13.04.2024, 15:19
На границе с Польшей стоит 40 автобусов и 170 легковых автомобилей.
С Литвой — 1500 грузовиков.
Ситуация на границах с ЕС сложная.
Так, по состоянию на 14:00, по данным пограничного комитета, в пункте пропуска «Брест» (с польской стороны «Тересполь») находится 40 автобусов и 170 легковых автомобилей.
В Беняконях на границе с Литвой автобусов нет, стоит 30 легковых и 715 грузовых автомобилей.
В Каменном Логе — 40 легковых, 800 грузовых машин.
В Григоровщине на границе с Латвией очередей из легковых автомобилей и автобусов нет, однако находится 820 грузовиков.