«Не доводите народ! На вилы поднимем всех» 12 13.04.2024, 16:38

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Жители Оренбурга начали угрожать восстанием.

Жители российского Оренбурга на встрече с властями и руководством МЧС угрожали восстанием. Они возмущены бездействием режима в то время, когда город из-за наводнения уходит под воду.

Кадры эмоционального обращения оренбуржца к властям попало на видео. Мужчина пригрозил «поднять на вилы» российские власти, на что в зале отреагировали бурными овациями, передает Диалог.UA.

Вода все еще продолжает заливать Оренбург и другие города и села области, а общество уже оказалось на грани социального взрыва.

Возникли проблемы с выплатами компенсаций пострадавшим: Кремль выплачивает мизерную помощь гражданам только при условии прописки.

«Я не могу в двух местах быть прописан… Но мне никто не запрещал иметь два дома, три и пять! Я их здесь заработал, эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, экономику поднимал региона. Я налоги плачу все! (...) А сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. Я всю жизнь работал и потерял теперь все. Понимаете? А вы тут успокаиваете меня! Не надо меня успокаивать! Я пять суток не сплю!» - кричал на встрече оренбуржец.

Много претензий у жителей города и к работе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). По их данным, спасатели ничего не делают, а только участвуют в съемке пропагандистских роликов и мешают местным активистам проводить спасательные операции.

«МЧС ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. А по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Ни*рена не работают! (...) Я вам еще раз говорю, не доводите народ - на вилы поднимем всех! Беспомощные! Вы приехали, на картинку снялись, вас красиво по телевизору показали: МЧС пирожки развозят, воду развозят. Ни*рена ничего не развозят… И так же будет с выплатами, люди! Ничего никто нам не выплатит! Бессовестные!» - кричал мужчина.

Руководство области несколько раз пыталось его перебить и заставить замолчать. Однако оренбуржец, доведенный до отчаяния, не успокоился. Он потребовал, что власти «были с народом».

Еще один участник встречи рассказал, что МЧС отказалось эвакуировать лежачего больного из зоны подтопления. На просьбу о помощи спасатели заявили со смехом, что пациент «подождет».

Наводнение в Оренбургской области началось вечером 5 апреля. На реке Урал в районе Орска прорвало насыпную дамбу, на строительство которой путинский режим потратил 1 млрд рублей. Десятки населенных пунктов оказалось в зоне затопления.

Областной центр - Оренбург - спустя неделю продолжает затапливать, под воду уходят новые районы города. Уровень воды в реке преодолел критическую отметку в 11 метров.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, уже около 30 тыс. жилых домов и дачных участков подтоплено в Оренбургской области.