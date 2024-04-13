закрыть
13 апреля 2024, суббота, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вас унижают, Владим Владимыч

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.04.2024, 16:50
  • 5,588
Вас унижают, Владим Владимыч

И главное — не «англичанка гадит», а представители дружественных держав.

Мало Эрдогана с его авиакомпанией, которая издевается над российскими гражданами. Так еще какой-то и.о. генконсула КНР сравнивает аэропорт Иркутска с автобусными станциями в уездных китайских городах.

Ну как ответить на такое оскорбление вставшей с колен при правлении Путина великой державы? И главное, что обидно - не «англичанка гадит», а представители дружественных держав, можно сказать, последние из оставшихся друзей.

Ну, не считая Эритреи с Северной Кореей, конечно.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько