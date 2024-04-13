Вас унижают, Владим Владимыч 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.04.2024, 16:50

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И главное — не «англичанка гадит», а представители дружественных держав.

Мало Эрдогана с его авиакомпанией, которая издевается над российскими гражданами. Так еще какой-то и.о. генконсула КНР сравнивает аэропорт Иркутска с автобусными станциями в уездных китайских городах.

Ну как ответить на такое оскорбление вставшей с колен при правлении Путина великой державы? И главное, что обидно - не «англичанка гадит», а представители дружественных держав, можно сказать, последние из оставшихся друзей.

Ну, не считая Эритреи с Северной Кореей, конечно.

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