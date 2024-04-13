Вас унижают, Владим Владимыч

Вас унижают, Владим Владимыч1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.04.2024, 16:50
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И главное — не «англичанка гадит», а представители дружественных держав.
Мало Эрдогана с его авиакомпанией, которая издевается над российскими гражданами. Так еще какой-то и.о. генконсула КНР сравнивает аэропорт Иркутска с автобусными станциями в уездных китайских городах.
Ну как ответить на такое оскорбление вставшей с колен при правлении Путина великой державы? И главное, что обидно - не «англичанка гадит», а представители дружественных держав, можно сказать, последние из оставшихся друзей.
Ну, не считая Эритреи с Северной Кореей, конечно.
Телеграм-канал «СерпомПо»