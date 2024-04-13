Появилась карта дорожных камер в Минске, которые фиксируют авто без техосмотра 5 13.04.2024, 17:19

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На ней есть шесть адресов.

На сайте СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» появилась карта размещения камер наблюдения за транспортом в Минске. В описании к ним есть пометка, что эти камеры могут использоваться для контроля прохождения техосмотра автомобиля, сообщает портал AV.by.

Всего на карте столицы помечено шесть камер типа RoadEye S01. Отмечается, что именно они могут автоматически фиксировать отсутствие прохождения техосмотра.

Адреса на этой карте приведены следующие:

- Минск, пр. Победителей, 9 (в центр);

- Минск, ул. Немига, 5 (к пр. Победителей);

- Минск, ул. В. Хоружей, 1а (на пл. Я. Коласа);

- Минск, ул. М. Богдановича, вблизи д. 27 по ул. Зыбицкой (к ул. Я. Купалы);

- Р28, 10.240, выезд из Минска (в Ждановичах);

- Копище, ул. Авиационная, 33 (на Уручье).

Известно, что «письма счастья» со штрафами за непройденный техосмотр могли приходить и с других камер, но это происходило только после того, когда водитель попался на превышении скорости. После этого сотрудник ГАИ в ручном режиме проверял факт прохождения техосмотра и, если его не было, выписывал дополнительный штраф.

На сегодняшний день штраф за непройденный техосмотр для физических лиц равен 0,5 базовой величины (20 рублей). За это нарушение, совершенное повторно в течение года, нужно будет заплатить 2 базовые. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф равен 5 базовым величинам.