Россия вновь под игом 3 Александр Невзоров

13.04.2024, 19:13

5,784

Александр Невзоров

В отличии от монгольского, оно будет очень смешным.

Россия вновь под игом.

Иго гебефреников, парафреников и параноиков будет тяжелее татаро-монгольского.

Его последствия его будут еще трагичнее, чем проделки Батыя и Тохтамыша. Прольется еще больше крови и гноя. Откат в развитии будет еще дальше.

Но зато, это иго, в отличии от монгольского будет очень смешным.

Сохранившие рассудок будут умирать веселенькими.

Впереди - изгнание бесов из фенов и микроволновок, а так же поиск демонов в ДВС и в любой импортной технике.

Откроются районные пункты экзорцизма.

Все происходит постепенно. Маразм медленно, но верно пропитывает страну.

Со временем он станет такой же привычной нормой, как бомбардировки украинских больниц, русский расизм и культ войны.

Александр Невзоров, «Телеграм»