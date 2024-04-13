Россия вновь под игом3
- Александр Невзоров
- 13.04.2024, 19:13
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В отличии от монгольского, оно будет очень смешным.
Россия вновь под игом.
Иго гебефреников, парафреников и параноиков будет тяжелее татаро-монгольского.
Его последствия его будут еще трагичнее, чем проделки Батыя и Тохтамыша. Прольется еще больше крови и гноя. Откат в развитии будет еще дальше.
Но зато, это иго, в отличии от монгольского будет очень смешным.
Сохранившие рассудок будут умирать веселенькими.
Впереди - изгнание бесов из фенов и микроволновок, а так же поиск демонов в ДВС и в любой импортной технике.
Откроются районные пункты экзорцизма.
Все происходит постепенно. Маразм медленно, но верно пропитывает страну.
Со временем он станет такой же привычной нормой, как бомбардировки украинских больниц, русский расизм и культ войны.
Александр Невзоров, «Телеграм»