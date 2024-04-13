закрыть
13 апреля 2024, суббота, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия вновь под игом

3
  • Александр Невзоров
  • 13.04.2024, 19:13
  • 5,784
Россия вновь под игом
Александр Невзоров

В отличии от монгольского, оно будет очень смешным.

Россия вновь под игом.

Иго гебефреников, парафреников и параноиков будет тяжелее татаро-монгольского.

Его последствия его будут еще трагичнее, чем проделки Батыя и Тохтамыша. Прольется еще больше крови и гноя. Откат в развитии будет еще дальше.

Но зато, это иго, в отличии от монгольского будет очень смешным.

Сохранившие рассудок будут умирать веселенькими.

Впереди - изгнание бесов из фенов и микроволновок, а так же поиск демонов в ДВС и в любой импортной технике.

Откроются районные пункты экзорцизма.

Все происходит постепенно. Маразм медленно, но верно пропитывает страну.

Со временем он станет такой же привычной нормой, как бомбардировки украинских больниц, русский расизм и культ войны.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько