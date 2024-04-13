«Чтобы было, что купить поесть» 3 13.04.2024, 19:22

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Сколько заплатили жителям Гродно, которых отправили в поле собирать камни?

В Гродно на уборку камней с полей отправили бывших заключенных, которые нигде не работают. С ними заключили договоры подряда и за день работы заплатили 40 рублей каждому, сообщает телеканал «Гродно плюс».

В Гродно в рамках акции «Дом без насилия» убирать камни с поля отправили ранее судимых, которые состоят на учете в милиции и нигде не работают. Они в течение одного дня с 8 утра до 5 вечера с перерывом на обед убирали камни на Гродненской овощной фабрике.

В Гродненском РОВД сообщили, что такое «приобщение к труду» бывших заключенных применили впервые. Для начала предоставили 7 трудовых мест, со всеми работниками заключили договоры подряда. За день работы им обещали заплатить по 40 рублей каждому.

БЫЛЫЯ ВЯЗНІ ЗАБІРАЮЦЬ КАМЯНІ З ПОЛЯ НА ГАРАДЗЕНСКАЙ АГАРОДНІННАЙ ФАБРЫЦЫ. СКРЫНШОТ ВІДЭА «ГРОДНО ПЛЮС»

— Мы одновременно принимаем меры по исправлению судимых, то есть они занимаются полезным трудом. И в то же время у них появляются какие-то денежные средства, чтобы на них жить, чтобы было что купить поесть. Это позволит, я надеюсь, снизить рецидивную преступность, людям не надо искать, где взять деньги, и не пойдут они красть, — считает начальник уголовно-исполнительной инспекции Гродненского РОВД Павел Макаров.

Могли ли бывшие заключенные отказаться от такой работы, он не уточнил.

Агроном-овощевод Гродненской овощной фабрики Владимир Колядко отметил, что привлеченные к уборке люди с судимостью позволяют хозяйству «не отвлекать от тепличных дел своих работников».

— Очень кстати, и я думаю, эту практику надо продолжать. Как говорят, труд облагораживает человека, и для этого контингента, для оступившихся людей, это очень большое воспитательное значение имеет, — заявил он.

Напомним, недавно в Минском районе убирать камни с полей отправили осужденных на «домашнюю химию». Получили ли они деньги за свой труд, неизвестно. А в Ошмянском районе после визита Александра Лукашенко на уборку камней бросили студентов, работников предприятий и военных.

Ранее в Беларуси на уборке камней замечали людей и более неожиданных профессий — например, футболистов «Торпедо-БЕЛАЗ», которые в разгар летней страды в прошлом году занимались этим вместе с членами тренерско-административного штаба клуба.