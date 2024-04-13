СМИ: Путин готовит громкую отставку среди «ястребов» в правительстве 5 13.04.2024, 19:29

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После инаугурации.

Первого вице-премьера России Андрея Белоусова задумали исключить из правительства. Вероятно, это произойдет после инаугурации президента Владимира Путина, когда нынешний кабмин уйдет в отставку в соответствии с Конституцией, после чего глава государства должен будет сформировать новый, сообщил источник «РИА Новости» в парламенте.

«Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства», — сказал собеседник агентства. По его словам, вице-премьера рассматривают на пост главы Счетной палаты, который пустует с 30 ноября 2022 года. Ее бывший руководитель Алексей Кудрин предпочел работу в «Яндексе».

Позднее источник агентства в правительстве опроверг переход Белоусова в Счетную палату. «Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнул он. Однако останется чиновник в кабмине или нет, не уточняется. Инаугурация Путина должна пройти 7 мая.

65-летний Андрей Белоусов занимает должность первого заместителя премьера России Михаила Мишустина с 21 января 2020 года. Он курирует широкий спектр вопросов — от макроэкономики и нацпроектов до импортозамещения. Ранее вице-премьер был помощником президента.

«Белоусов — главный союзник группировки «ястребов» в правительстве. Его уход можно будет проинтерпретировать как нежелание Путина отдать тем все бразды правления в стране», — считает политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

По его мнению, велика вероятность, что сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства, станет вице-премьером. «На пару с Белоусовым они бы могли создать слишком сильную «ястребиную» платформу в кабинете. Похоже, что Путин этого не хочет», — отмечает Галлямов.

Ранее источники «Ведомостей» и РБК называли среди претендентов на пост главы Счетной палаты министра юстиции Константина Чуйченко, замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Председатель Счетной палаты назначается Советом Федерации на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Сейчас обязанности председателя Счетной палаты исполняет Галина Изотова.