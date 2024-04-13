Российское «трезубое» наступление на Часов Яр: генерал-лейтенант ВСУ раскрыл нюансы 1 13.04.2024, 20:09

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Озвучено направление главного удара.

Наступление России 2024 на город Часов Яр (Донецкая область) визуально похоже на трезуб.

Одно острие трезубого наступления - Богдановка, южнее - Ивановское, а посередине противник пытается двигаться на сам Часов Яр, поделился мнением генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире «FreeДом». По его словам, захватчики пытаются вторгнуться в восточную часть города.

«Если посмотреть на карту в районе Часового Яра, то действия врага можно охарактеризовать визуально как трезубец… Остается принципиально важным для их планов, конечно, продвижение на Покровск, но это невозможно без захвата Часового Яра. Поэтому происходит такого рода концентрация войск и действия на этих трех направлениях», - заявил эксперт.

Офицер подчеркнул, что Часов Яр находится на возвышенности и является серьезным опорным оборонительным пунктом украинской системы обороны в этом месте.