Умер бывший доброволец полка Калиновского Александр Царук 1 13.04.2024, 20:19

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Мужчина боролся с онкологией.

Стало известно о смерти Александра Царука, который был добровольцем полка Калиновского и после возвращения с войны заболел раком, сообщил «Белсат».

Александр Царук умер утром в субботу, 13 апреля. Об этом сообщили его друзья. Прощание с ним пройдет в Литве. Организацией похорон занимается старшая дочь мужчины.

Напомним, Александр Царук — активист из Могилева, переехавший в Литву в декабре 2020-го после того, как отбыл за участие в протестах в сумме около 40 суток. После начала войны в Украине поехал на фронт и присоединился к полку Калиновского, но вернулся с войны весной 2022-го из-за проблем со здоровьем. Во время обследования в мае этого года у 55-летнего Александра обнаружили злокачественную опухоль — плоскоклеточную карциному головы и шеи. Ему сделали сложную операцию, которая длилась десять часов.

Мужчина давно разведен, в Вильнюсе он жил с дочерью и внучкой. В Литве он получил беженство и оформил ВНЖ, даже после постановки диагноза работал в местной компании сантехником.