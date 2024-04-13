«Си во время переговоров с Лавровым уселся во главе стола, а не напротив» 2 Вячеслав Ширяев

13.04.2024, 20:28

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Четыре причины, по которым Россия проиграет Украине.

Мопед не мой, а профессора Пекинского университета Фэн Юйцзюня, главного по российским исследованиям там у них. Товарищ выкатил позавчера статью в The Economist - и до сих пор на свободе, хотя в Китае не терпят отклонений от линии партии, особенно в западной прессе. Значит - это нога, «кого надо нога», сколько бы китайский императорской двор не уверял русского царя в вечной дружбе. Вся суть этой дружбы - на фото. Си во время переговоров с Лавровым уселся во главе стола, а не напротив, как положено встречаться с чужим министром иностранных дел.

Итак, почему же Украина победит, по мнению профессора Юйцзюня?

1. Путин 24 года у власти и попал в «информационный кокон». Его команде не хватает точной информации, а всей системе - эффективного механизма отладки и коррекции. Украина гораздо более гибкая и эффективная.

2. Успех в современной войне обеспечивают конкуренция в системах командования, контроля, связи и разведки, а также промышленная мощь. Путин же выстроил жесткую вертикаль, исключающую более адекватные альтернативы по ключевым вопросам, а промышленная база РФ до сих пор не оправилась от «опустошения» после развала СССР.

3. Сильное сопротивление и единство Украины.

4. Международная поддержка Украины.

Вывод профессора таков: Россия будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

Ядерный потенциал не является гарантией успеха. Фэн Юйцзюн приводит пример США, которые ушли из Вьетнама, Кореи, Афганистана, обладая не меньшим ядерным потенциалом, чем ныне РФ.

Киев доказал, что Москва не является непобедимой, поэтому перемирие по «корейскому» сценарию исключено.

Путин в изоляции (каково это слышать из уст китайского товарища!), не контролирует внутриполитическую ситуацию: бунт наемников, межэтническая напряженность, теракты и недовольство значительной части армии - тому подтверждение.

После войны Украина обязательно вступит и в ЕС, и в НАТО, а Россия потеряет бывшие советские республики, потому что там в путинской агрессии видят угрозу своему суверенитету и территориальной целостности.

Кстати, реформу ООН и снижение в нем роли постоянных членов Совбеза (включая РФ) профессор также вангует, но это вишенка на торте.

Вячеслав Ширяев, «Телеграм»