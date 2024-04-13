Вскрытие России 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.04.2024, 21:54

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И вылез наружу материал для писателей-душеведов.

Словно безжалостный консервный нож вскрыла «спецоперация» ржавую, распухшую от газов «величия» Россию и вылез наружу материал для писателей-душеведов.

Сообщается,что На Дальнем Востоке супружеская пара уговорила 46-летнего мужчину, который трудился у них разнорабочим, отправиться на «спецоперацию». Родных у него не было, перед отправкой СВО его фиктивно женили на 63-летней женщине.

После того, как «добровольца» убили, супруги с помощью его фиктивной жены сняли в банке деньги - что-то около 8 млн рублей - и положили их себе в карман.

Что было в жизни у этого 46-летнего человека, если он решился на такое? Наверное, ничего. О чем думали супруги, отправляя человека на смерть? Что было в их черных душах? Если рассказанное выше верно, мы не знаем, как ответить на эти вопросы.

«Боже, как грустна Россия».

Вот о чем надо кино снимать, а не перепевать старые советские сюжеты.

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