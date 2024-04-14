Иран угрожает Иордании 14.04.2024, 0:51

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Страна открыла небо для израильских самолетов.

Министр обороны Ирана Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил тяжкими последствиями той стране, которая откроет свое воздушное пространство для израильских самолетов, пишут «Детали».

Об этом стало известно около полуночи в субботу, 13 апреля. «Любая страна, которая откроет свое воздушное пространство для истребителей ВВС ЦАХАЛа, имеющих целью атаковать Иран, расплатится за это. Последствия будут очень серьезными.

Ранее Иордания полностью закрыла свое воздушное пространство для всех воздушных судов, вылетающих из страны, прилетающих в страну и пролетающих транзитом. Одновременно страна открыло небо для израильских самолетов.