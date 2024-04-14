Министры обороны Израиля и США связались после иранского нападения
- 14.04.2024, 8:05
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Стали известны детали.
Министр обороны Израиля Йоав Галант побеседовал с министром обороны США Ллойдом Остином после иранского нападения на Израиль.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Офис Галанта сообщил, что он рассказал Остину о действиях Израиля по защите
Министр обороны также поблагодарил Остина за поддержку Израиля.
«Галант подчеркнул, что оборонное ведомство поддерживает максимальную готовность к дальнейшим попыткам нападения», - сообщил офис министра обороны Израиля.
Атака Ирана на Израиль
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал «жесткий» ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.
Поздно вечером 13 апреля Иран запустил дроны в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовился их перехватывать на подлете к стране.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, об отслеживании более 100 иранских дронов. Издание The Times of Israel сообщило об перехвате дронов.