На рынок выходит новый Volkswagen Golf 2024 14.04.2024, 9:53

Модель будут выпускать в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

На предприятии в немецком Вольфсбурге стартовало производство Volkswagen Golf 2024. Массовая модель прошла обновление. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Событие посвятили 50-летию хэтчбека, ведь именно в Вольфсбурге весной 1974 года сошел с конвейера самый первый Volkswagen Golf. Этот завод является ключевым для производства модели: из 37 миллионов выпущенных VW Golf всех поколений 20 миллионов собрали именно здесь.

Новый Volkswagen Golf уже поступил в продажу в Европе и стоит от 27 180 евро. Он отличается несколько измененным дизайном, а в салоне установлена новая мультимедийная система с увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином и ChatGPT.

Первое время Volkswagen Golf 2024 будут выпускать с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Позже начнут собирать версии с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (204 и 265 л. с.), 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 150 л. с., а также плагин-гибридными установками на 204 и 272 л. с.

Кстати, это последний VW Golf с двигателями внутреннего сгорания. Следующее поколение модели станет электрокаром.

Недавно запустили в производство и «сестру» Golf — Skoda Octavia 2024, которая тоже прошла обновление.