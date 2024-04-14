Галкин поставил на место россиян после атаки Ирана на Израиль 14.04.2024, 10:24

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Максим Галкин

Артист ответил пропаганде.

Российский артист-эмигрант Максим Галкин, уже более двух лет ведущий антикремлевскую деятельность за границей, вышел на связь из Израиля. На фоне масштабной атаки Ирана сотнями беспилотников и ракет он пожелал израильскому ПВО успеха и обратился к россиянам, попытавшимся его унизить.

Артист назвал пропагандистов «несчастными» и посоветовал им освещать свои проблемы. Пост появился в его Instagram.

Галкин записал два видео. На первом он со стаканом крепкого напитка поделился, что готовится к беспокойной ночи. Этот ролик пропагандисты растянули по своим группам, утверждая, что артист «даже не живет в Израиле».

«Собирался поспать, но сдуру зашел на какой-то российский Тelegram-канал, на какую-то г*внопомойку. Они написали: «Подвыпивший Галкин пожелал успеха ПВО Израиля, а он даже не в Израиле». Слушайте, г*вножурналисты, успокойтесь. И отслеживают же. Вы же большой (канал – Ред). – спросил артист. Что же вы следите за мной?» – спросил артист.

Он заверил, что сейчас живет в атакованной стране, а если бы это было не так, все равно желал бы успеха ПВО Израиля.

«У вас новостей больше нет? Займитесь своими проблемами, несчастные», – закончил пародист.

Он также добавил, что не будет ждать атаки Ирана ночью, а попытается поспать. «Если что, сирена разбудит», – написал Галкин.