«Вашингтон» Протаса обыграл «Тампу» и вернулся в зону плей-офф НХЛ 2 14.04.2024, 10:28

Алексей Протас

Клуб белорусского форварда одержал важнейшую победу.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» с Алексеем Протасом во втором звене одержали домашнюю победу над «Тампой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, пишет betnews.by.

Вашингтон — Тампа — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

(Милано, 9:56, 14:00, Карлсон, 48:29-бол., Дауд, 56:46; Дюклер, 13:06, Хэгел, 16:24).

Победная шайба в активе Джона Карлсона. Он стал рекордсменом «Вашингтона» по количеству голов среди защитников. Американец отметился 150-й заброшенной шайбой, превзойдя достижение Кевина Хэтчера (149).

По ходу матча «столичники» потеряли другого защитника — Ника Дженсена. Дженсен влетел в борт после столкновения с Майклом Эйссимонтом, долго пролежал на льду и не смог продолжить игру.

Протас не набрал очков за 15 минут 25 секунд на льду. Он появлялся на площадке на левом фланге тройки с Диланом Строумом и Томом Уилсоном, сделал 4 броска в створ ворот и один силовой прием при показателе полезности «+1». Звезда Betera был на льду, когда Сонни Милано открыл счет в середине первого периода. У Алексея 29 (6+23) результативных баллов в 76 матчах этого сезона.

Домашняя виктория позволила «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф. Набрав 87 очков в 80 встречах, «Кэпиталз» обогнали «Питтсбург», который проиграл «Бостону» (4:6), и замыкают топ-8 в Восточной конференции. При этом у идущих следом «Детройта» и «Филадельфии» также по 87 баллов. Тогда как у «Питтсбурга» остается 86.

В ночь на 16 апреля «Вашингтон» примет «Бостон», а назавтра сыграет в гостях с «Филадельфией».