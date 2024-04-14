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В Израиле подтвердили: ХАМАС отказался от сделки

  • 14.04.2024, 10:38
  • 7,274
В Израиле подтвердили: ХАМАС отказался от сделки

Опубликовано официальное заявление.

Утром в воскресенье, 14 апреля, канцелярия главы правительства Израиля опубликовала заявление, посвященное непрямым переговорам с ХАМАСом.

Об этом сообщают «Детали».

«Спустя более чем неделю после встречи в Каире ХАМАС отклонил план, представленный посредниками, — констатируется в его тексте. — Отклонение предложения трех посредников, которое включало в себя очень значительные уступки со стороны Израиля, доказывает, что Синуар не хочет гуманитарной сделки и возвращения заложников и продолжает импользовать напряженность в отношениях между Израилем и Ираном, стремясь к расширению конфликта и общей эскалации в регионе».

«Израиль будет продолжать решительно добиваться достижения целей войны против ХАМАСа и сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть 133 заложников из сектора Газы», — подчеркивается в заявлении канцелярии главы правительства.

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