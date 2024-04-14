Иран заявил о завершении первой волны атаки и выдвинул Израилю условие 14.04.2024, 10:53

11,096

Возможно продолжение воздушных ударов.

Делегация Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявила, что Тегеран намерен ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Но возможно и продолжение воздушных атак.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Как заверили представители иранской делегации, первая волна ударов уже состоялась. Тегеран назвал ее военным «ответом» на удар Израиля по иранскому «консульству» в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

Утверждается, что новые запуски беспилотников и ракет с иранской стороны пока не будут произведены.

При этом иранская делегация в ООН подчеркнула, что возможны и новые волны атаки в случае, если Израиль «сделает глупость», имея в виду ответ на уже нанесенные сегодня удары.

Атака Ирана на Израиль

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 13 апреля,Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.

Times of Israel со ссылкой на 12 канал сообщил, что Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.