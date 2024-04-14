Трамп рассказал, как можно было избежать атаки на Израиль 14.04.2024, 11:34

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Политик отреагировал на нападение Ирана, выступая в штате Пенсильвания.

Бывший американский президент Дональд Трамп убежден, что если бы он был у власти, то Иран не атаковал бы Израиль различным вооружением.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Во время своего выступления в штате Пенсильвания американский политик упомянул события на территории Израиля. Он поддержал Иерусалим и в очередной раз напомнил, что этого якобы могло бы и не произойти при одном условии.

«Я хочу сказать — благослови Господь народ Израиля. На них сейчас нападают… этого бы не произошло, если бы мы не показали слабость, и если бы мы были в администрации…», — заявил Дональд Трамп.

На эту тему также высказался спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон. На своей странице в социальной сети Х (Twitter) он написал, что Вашингтон в это нелегкое время обязан поддержать своего важнейшего союзника и защитить Иерусалим от агрессии Ирана.

«Мир должен быть уверен: Израиль не одинок. Я продолжу взаимодействовать с Белым домом, чтобы настоять на надлежащем ответе. Подрыв администрации Байдена в отношении Израиля и умиротворение Ирана способствовали этим ужасным событиям», — написал Майк Джонсон.

К слову, по данным лидера Республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса Стива Скализа, уже на следующей неделе должно состояться голосование за выделение помощи Израилю. Сейчас точно неизвестно, о каком именно пакете идет речь, и предусматривает ли он также помощь Украине.