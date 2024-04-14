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«Аризона» победила во втором матче после возвращения Владислава Колячонка

  • 14.04.2024, 11:52
«Аризона» победила во втором матче после возвращения Владислава Колячонка

Но на этот раз белорус очков не набрал.

«Аризона» в гостях нанесла поражение «Эдмонтону» в рамках Национальной хоккейной лиги. Команда, за которую выступает белорусский защитник Владислав Колячонок, вырвала два балла в овертайме, сообщает betnews.by.

Эдмонтон — Аризона — 2:3

ОТ (Хенрик, 21.49, Нерс, 41.12; Доан, 5.20, Кули, 25.37, Маччелли, 41.35).

Это была вторая игра для 22-летнего хоккеиста из нашей страны после возвращения в НХЛ. В первой он помог клубу добиться победы над «Ванкувером» в овертайме. Спустя двое суток «койоты» одолели еще одного соперника из Канады, причем вновь за пределами основного времени встречи.

Колячонок появлялся на льду в третьей оборонительной паре. У него 15 минут 54 секунды игрового времени, один перехват и 4 заблокированных выстрела, а также нейтральный показатель полезности.

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