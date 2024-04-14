«Не нужна тебе такая машина, Володя» 3 14.04.2024, 12:43

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Какую BMW можно купить в Беларуси за $11 тысяч?

Владимир живет в Гомеле. В столицу он приехал на один день, чтобы попробовать отыскать для себя BMW 1-Series (Е82), пишет av.by.

«Это мой первый автомобиль»

— Умудрившись дожить до седых волос, я наконец-то решил обзавестись собственным авто, — рассказывает Владимир. — Водительские права получил давно, опыт вождения тоже имеется. Результаты по выбору машины пока меня не радуют: не обладаю ни знанием, ни умением в этом деле, зато завышенных ожиданий полно! Наверное, потому за два месяца так ничего пристойного и не нашел...

— Нужен пятидверный хетчбэк или небольшой универсал. Цена — не больше 11 000 долларов. В основном предполагается езда по городу, а летом еще и поездки на речку и к родителям на дачу. Двигатель предпочтительнее бензиновый, но дизель рассматриваю тоже. АКПП или МКПП — это неважно. Большая просьба: машина должна быть без проблем по кузову. Пусть будет полностью перекрашена, но чтобы аккуратно, без свежих «жуков» и килограммов шпатлевки.

«Хозяин не разрешил подключить диагностический сканер»

Первым изучим 2-литровый BMW 1-й серии 2011 года выпуска. Бензиновый хетчбэк с пятиместным салоном предлагают за $9 500. Пробег в объявлении — 252 тысячи километров. В описании указано, что автомобиль продается в связи с рождением ребенка: теперь семье нужна машина побольше. Торг — при осмотре.

Подъезжаем по адресу, который узнали заранее. Выходим из авто и начинаем осмотр, попутно задавая вопросы владельцу. В ходе диалога выясняем, что в наличии есть два комплекта шин 2023 года. А в перечне оснащения — датчик света, датчик дождя, круиз-контроль, обогрев зеркал, омыватель фар, восемь подушек безопасности и многое другое.

— Я недавно поменял колодки, автомобиль каждый день на ходу. С продажей особо не спешу. Владею транспортом около двух лет, продаю уже два месяца.

— Давно кондиционер не работает? — интересуется специалист по автоподбору.

— Осенью работал, почему сейчас перестал — понятия не имею! Хладагент есть. Наверное, что-то с муфтой…

— А почему со второго раза автомобиль завелся?

— Не могу сказать! Такое при мне впервые…

После тщательного осмотра проводим тест-драйв, а затем садимся в свой транспорт, где автоподборщик подводит итог:

— Во-первых, владелец не разрешил подключить автомобильный диагностический сканер — это меня сразу насторожило. Скажем так: если бы здесь оказалась BMW X5 (G05) за 100 000 долларов и человек согласился бы на проверку только у дилера, в принципе, его можно было бы понять.

— Во-вторых, автомобиль не завелся с первого раза. Предположу, что хозяин не дал «почитать» электронику, дабы мы не нашли какую-то техническую неисправность. При разгоне с 2 000 до 3 000 оборотов имелись небольшие подергивания, но «чек» не горит. В итоге не могу исключить вопросов по двигателю.

— Кузов весь в родной краске, за исключением бамперов. Передний и задний — перекрашены. Потеет одна противотуманка, вторая просто желтого цвета. Почти на каждом элементе есть вздутие ЛКП — перфекционист, скорее всего, сделает полный перекрас машины. Я бы из-за этих вздутий авто полностью не красил бы. Пока что и так можно ездить.

— Тормозит машина ровно, ее никуда не тянет, да и стуков в подвеске я не услышал. Со сцеплением тоже порядок. Но кондиционер не работает, надо выяснять, в чем причина.

«После 200 000 км следует поменять цепь»

Следующий на очереди — BMW 1-й серии уже 2007 года выпуска. Автомобиль продают за $9 800. Он оборудован 2-литровым дизельным мотором и механической КПП. Пробег, согласно объявлению, 220 тысяч километров. А еще там указано, что у авто был только один собственник в РБ.

— Я пригоняла машину из Ганновера в далеком 2011 году, — вводит в курс дела владелица. — С тех пор и езжу на машинке. Для меня это идеальный транспорт! Долго думала, продавать или нет, в итоге решилась. Модель ликвидная на рынке, смотрят часто.

— А почему не забрали до сих пор?

— Не знаю! Каждый раз кажется, что вот-вот купят, а потом люди просто пропадают! Здесь хорошая комплектация, да и ухаживаю я за ним тщательно. Обслуживаю у людей, которые специализируются на BMW. Ну и в придачу два комплекта колес отдаю. Это хороший бонус!

После осмотра и тест-драйва садимся в наше авто и даем слово подборщику.

— Начнем с плюсов: в Беларуси был только один владелец. История обслуживания есть, женщина упоминала, что у нее имеется сервисная книга. Вероятность того, что пробег родной, — 99%. По всем блокам также «бьется» цифра 223 000 км.

— Под капотом мотор N47, заводится хорошо. В техническом плане машина обслужена: по тормозам, по сцеплению, по управлению все четко. Да, и кондиционер тут работает!

— Из минусов: на пробеге 200 000 км в двигателе N47 рекомендуется менять цепь. Вместе с работой обойдется это где-то в 600 долларов. Также есть посторонний шум от какого-то ролика либо от навесного оборудования вроде генератора — визуально это не продиагностировать. Ситуация некритичная, стоит он недорого, но нюанс такой имеется.

— По кузову: коррозия на передних крыльях и немного на торце арки, оба борта перекрашены. Сделано неидеально, но и не из рук вон плохо. Если не смущают окрасы, то в плане кузова машина, за исключением моментов по крыльям, вполне себе годная. Вздутия ЛКП отсутствуют.

— Если говорить про оптику, то важно сказать, что у всех таких авто будут мутные противотуманки — это дело времени. Фары обычные — без «ангельских глазок», как у предыдущего экземпляра. Неплохая комплектация, но салону нужна хорошая химчистка. Данный автомобиль уже можно рассмотреть к покупке.

«Здесь крайне надежный мотор!»

Вариант номер три — BMW 1-й серии 2006 г. в. Пробег, согласно объявлению, 401 518 км. Хетчбэк с 2-литровым дизельным мотором и «автоматом» продается за $9 800. В описании указано: машина в очень достойном состоянии и в предмаксимальной комплектации. Про торг — ни слова!

— Езжу уже три года. Продаю, так как купил новый автомобиль — чуть больше. Получается, этот уже не нужен. Объявление висит давно — с конца октября прошлого года... Люди звонят и пишут, но вы первые, кто приехал!

— Ставили машину на площадки?

— Да! Как-то уезжал в отпуск на три недели и на это время поставил в один автохаус. Результат, как вы видите, налицо, — смеется хозяин.

После осмотра начинаем диалог с Вадимом, который изучал ТС так же долго, как и предыдущие (тест-драйв был и тут).

— В автомобиле стоит двигатель M47N2. Мотор очень надежный, поэтому машина и проехала почти полмиллиона километров без нареканий. Динамику я также проверил: разгоняется и работает четко. Да и АКПП здесь неплохая. Связка мотор + коробка — отличная!

— Машина вся перекрашена! Ну а качество ремонтов чуть выше среднего. Правую сторону надо переделывать, поскольку на задних арках видны зачатки коррозии. Передняя дверь сгнила по герметику — это сразу замена кузовного элемента. И крыло надо менять. А еще нужна регулировка водительской двери — она провисла со временем (из-за пробега).

— В движении есть стуки в передней подвеске, но продавец сказал, что уже завтра он поедет на СТО. Хочет менять подшипники с двух сторон. Возможно, стуки уйдут. Едет машина неплохо, динамика разгона тоже хорошая, коробка работает должным образом. Больше в технической части придраться не к чему.

— Стоит интересный перешитый руль, по салону — все чисто. Есть люк, но мультимедиа — CCC, то есть более старая версия. Да, к этому экземпляру придется приложить руку. Понадобится потратить деньги на кузов — и тогда это будет нормальный автомобиль!

«Не нужна вам такая машина…»

Следующей к нам в руки попала BMW 1-Series 2005 года выпуска. Заявленный владельцем пробег — 215 тысяч километров. Дизельный 2-литровый заднеприводный хетчбэк с АКПП продают за $11 000 (тоненько по границе бюджета). Описание внушает доверие! Знающий человек точно присмотрится к такой модели, поэтому и мы не можем обойти стороной данный экземпляр.

— Владею автомобилем два года, а продаю его около двух месяцев. Много чего поменял я, да и прошлый владелец! По «техничке» все держу под контролем, масло в двигателе — вязкостью 5w40, меняю его каждые 6 000 км. Прошивка идеально залита под этот автомобиль: никаких рывков, пинков, черного дыма и прочего. Можете сами проехать! Недавно ставил новые передние амортизаторы и рычаги, — со знанием дела рассказывает хозяин авто.

— А что делали по кузову?

— Прошлым летом приводил его в порядок: были перекрашены крылья, передний бампер и крышка багажника. Также поставил новое лобовое и нанес керамику.

Короткий тест-драйв — и вот мы уже обсуждаем с автоподборщиком данный вариант:

— Сразу же заметил коррозию по герметику изнутри на всех четырех дверях. Ржавчина присутствует на задней арке и капоте (с внутренней стороны). Машина вся перекрашена, кроме крыши.

— Однако тут суть в другом. Если бы я искал автомобиль себе — сразу купил бы этот экземпляр. Но вам, — говорит специалист, смотря на героя, — вам эта машина не нужна.

— Сейчас поясню. Турбина тут неродная. Внутри множество всяческих переделок, доработок... Может так сложиться, что это все со временем начнет сыпаться, а вы не будете знать, как это чинить и где! Банально по VIN пробьется одна запчасть, а по факту окажется совершенно другая. То есть на обычной СТО вам ее вряд ли отремонтируют. Нужен понимающий в BMW специалист.

— В техническом плане машина классная! Едет очень хорошо, АКПП работает нормально, но и тормоза здесь стоят от 3-литровой версии… В общем, эта тачка для фаната баварской марки. Они знают толк в таких переделках, оценят по достоинству. Все остальные — мимо.

«Крышу надо перекрасить — она вся в «жуках»

Завершить подбор мы решили, взглянув на… Honda Civic 2007 г. в. Наш герой данную марку также допустил к осмотру. Последний вариант на сегодня — с пробегом 176 500 км. Переднеприводный седан продают за $8 350. Под капотом находится 1,8-литровый бензиновый двигатель, агрегатированный МКПП. Проверим, каким состоянием кузова похвастает «японец».

— Здесь оригинальный пробег, автомобилем владею чуть больше года. Я — второй хозяин! — рассказывает мужчина. — Денег на ремонт жалел, много чего менял превентивно, все «болячки», характерные для данной модели, тоже устранил. Есть фотоотчеты (около 500 штук) и заказ-наряды на все работы, которые выполнял. Недавно «переобул» и сделал развал-схождение.

— Техосмотр проходит без проблем?

— Безусловно! По шинам: летние — Goodyear EfficientGrip Performance 2 б/у (4-месячные,) а зимние — Pirelli Ice Zero Friction б/у (тоже четыре месяца эксплуатации).

После полной проверки кузова, электроники и салона Вадим выдает свое заключение:

— Переварены арки и пороги. Автомобиль весь перекрашен (кроме крыши). По проведенным работам возникают вопросы, поскольку на порогах уже есть коррозия. На крышке багажника треснула шпатлевка… В общем, под замену пойдет крышка багажника, капот, крышу целиком надо перекрасить, так как она вся в «жуках».

— Заметно, что к машине относятся по-хозяйски. Человек следит за «Хондой» и ухаживает за ней. Тест-драйв был не за рулем, а в качестве пассажира. Но в техническом плане никаких посторонних звуков не слышно. Едет хорошо и тормозит нормально.

— Но это и не хетчбэк… — грустно замечает Владимир.

— Да, но салон чистенький, ухоженный! И история по ремонту вся сохранилась. Машину можно купить. А со временем надо будет вложить чуток денег в кузов. Будет хороший экземпляр на перспективу.

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Отъезжаем в сторонку, паркуемся и подводим итоги сегодняшнего осмотра.

— Я бы советовал приобретать второй вариант. Можно будет поторговаться и на сэкономленные деньги заменить цепи. А дальше — кататься с удовольствием! Это лучший исход именно для вас, — обращается к Владимиру специалист.