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Белорус оборудовал тайную комнату в бане

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  • 14.04.2024, 17:34
  • 11,804
Белорус оборудовал тайную комнату в бане

В нее нагрянули с проверкой.

В Вороновском районе в деревне Германишки 50-летний местный житель устроил самогонный цех в тайной комнате в бане. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Сказано, что сотрудники ОМОН УВД и Вороновского РОВД получили информацию о самогонщике из деревни Германишки и нагрянули с проверкой.

— При проведении дальнейших мероприятий данная информация подтвердилась, — отметили в ведомстве.

Мини-цех по производству самогона правоохранители обнаружили в тайно комнате в бане, устроенной за фальшстеной. 540 литров самогонной браги они уничтожили, 50 литров самогона изъяли, аппарат для изготовления напитка также увезли.

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