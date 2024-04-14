«24 часа от Минска до аэропорта в Варшаве» 3 14.04.2024, 21:51

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Белорусы ночуют в очередях на границе с Польшей.

В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза днем 14 апреля в очередях простаивает 325 легковушек и 40 автобусов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

Самая напряженная ситуация наблюдается на польском направлении. По состоянию на 18.00 14 апреля в пункте пропуска «Брест» стоят 200 автомобилей и 40 автобусов. В чатах по пересечению границы пассажиры пишут, что время ожидания перевалило за сутки. Одна из участниц переписки рассказала, что выехала на автобусе из Минска 13 апреля в 13.30, а в аэропорт Шопена в Варшаве прибыла только к 13.40 14 апреля, пишет «Зеркало».