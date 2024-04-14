В Беларусь идет сильный ветер 14.04.2024, 22:11

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На завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на понедельник. Соответствующее предупреждение опубликовал «Белгидромет».

Утром и днем 15 апреля во многих районах страны ожидается усиление западного ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с. Ветер такой силы может срывать крыши, обрывать провода, валить деревья и билборды.

Как пишет метеосервис pogoda.by, в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах по северу пройдут кратковременные дожди.

Днем воздух прогреется от +7°С по северу до +15°С по югу.