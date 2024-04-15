Гордон рассказал, когда произойдет «серьезное событие, которое поменяет весь ход войны» 6 15.04.2024, 7:37

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Дмитрий Гордон

Украинский журналист считает, что война закончится в этом году.

Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил свой ранее озвученный прогноз, что война закончится в 2024 году.

При этом журналист признал, что знает больше, чем может рассказать.

Известный журналист предположил, почему США не предоставляют Украине военную помощь: «У нас же со снарядами и с патронами соотношение 1:10 сегодня по статистике: нам же не дают. Ситуация плохая: нам нечем воевать, а Запад телится, из-за чего у меня плохие мысли по этому поводу. Выражаясь простым языком, или Запад подталкивает нас сесть за стол переговоров, или у Запада какие-то договоренности о «красных линиях» с Россией».

«А как же Ваш оптимистичное заявление, что Украина в этом году закончит войну?» - поинтересовался у своего собеседника журналист Василий Голованов.

На что Дмитрий Гордон ответил уверенно, но довольно уклончиво: «Я по-прежнему его озвучиваю. Да, я считаю, что в этом году война закончится. Что-то знаю, но не расскажу: не мое знание, не имею права».

«Могу намекнуть. Вот нас пугают новым наступлением Путина, что он скоро начнет наступать. Да, он начнет, конечно, он начнет. Конечно, он ждет, когда земля не будет вязкой, у него готовы войска и, конечно, он хочет наступать на Харьков, на Славянск и на Краматорск. А почему нет? Д*билоидов хватает у него, чтобы военную форму одеть, заводы в три смены работают по производству снарядов, с жизнями он не считается. Я вам скажу, что до июля произойдет очень серьезное событие, которое поменяет весь ход войны. Все, больше ничего говорить не буду», - намекнул на позитивные для Украины грядущие события журналист.