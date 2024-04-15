«Тут могут быть сюрпризы»: чего ждать от белорусского рубля на этой неделе 1 15.04.2024, 7:47

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Прогноз по курсам валют.

Курсы валют на текущей неделе будут формироваться под влиянием внешних и внутренних факторов. К первым можно отнести высокую вероятность продолжения тренда на укрепление доллара США ни мировом рынке. Помимо технического анализа, на который мы ссылаемся выше, на прошлой неделе на фоне неожиданного роста инфляции в США (что, собственно и послужило триггером для укрепления «бакса») снизились ожидания разворота монетарной политики ФРС США, пишет myfin.by.

Экспертное сообщество склоняется к тому, что в текущем году начала цикла снижения процентной ставки ФРС ожидать не стоит. Очередная порция экономических данных – объёмы розничных продаж в Штатах в понедельник 15 апреля, ВВП Китая во вторник 16 апреля и инфляция в зоне евро в среду 17 апреля, могут подлить масла в огонь.

Факторами поддержки рубля может выступить продажа иностранной валюты российскими экспортёрами в ожидании предстоящих налоговых выплат. Кроме этого, поддерживают рубль и высокие цены на нефть, которые на прошлой неделе также поднимались до локального максимума в 92,12 USD/br.

Но уже в начале прошлых выходных (разница во времени) из США пришла не очень приятная новость для российской экономики о введении санкций в отношении российских меди, никеля и алюминия. Введён запрет на продажу этих металлов в США и в присоединившейся к санкциям Великобритании. Но самое неприятное в этом пакете – запрет на торги этими ресурсами на крупнейших в мире Лондонской бирже металлов и Чикагской сырьевой бирже.

С учётом сказанного на текущей неделе можно ожидать колебаний обменных курсов белорусского рубля вблизи текущих котировок с минимальных ростом до USD/BYN 3,2700 по доллару США и RUB/BYN 3,4800 за 100 российских рублей. Серьёзные изменения курса из текущего коридора маловероятны, но наблюдаем за реакцией российского рынка на ограничение экспорта цветных металлов. Тут могут быть сюрпризы.