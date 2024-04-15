Крупнейшие СМИ США обратились к Байдену и Трампу 15.04.2024, 9:07

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Они призывают кандидатов в президенты взять на себя обязательство.

ABC News сообщает, что написало открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты — Джо Байдену и Дональду Трампу — публично взять на себя обязательство принять участие в телевизионных дебатах в преддверии всеобщих выборов. Помимо ABC News, письмо подписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group и FOX News Media, а также The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour и USA

«Поскольку контуры всеобщих выборов 2024 года теперь становятся ясными, мы — нижеподписавшиеся национальные новостные организации — призываем предполагаемых кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство участвовать во всеобщих предвыборных дебатах до ноябрьских выборов», — говорится в письме.