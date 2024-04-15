Последний вздох Владимир Пастухов

15.04.2024, 9:25

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Владимир Пастухов

Россия превращается в Османскую империю XXI века.

Cамое время сказать, почему я не верю в будущее путинского режима: потому что он не технологичен. Иными словами, он не обеспечивает потребности следующего этапа научно-технической революции, которая происходит в режиме онлайн в окружающем Россию мире. И состояние космонавтики, паразитирующей сегодня на заделе, созданном Королевым, Янгелем, Челомеем, Глушко и другими космическими отцами-основателями, является яркой иллюстрацией этому.

Если впасть в состояние дзен, то есть ограничить себя информацией, размещенной на одноименном ресурсе, то может сложиться впечатление, что Россия – это родина летающих слонов, где каждый день рождается какое-нибудь чудо-оружие, способное поразить врага на земле, под водой и в космосе. Но при этом нетрудно заметить, что даже в самых смелых своих фантазиях российская научная и техническая мысль не выходит за пределы горизонтов, обозначенных в конце 80-х годов прошлого столетия, то есть в пиковой точке развития советской научной и технической мысли.

Путинский режим просто собрал остатки советского научно-технического потенциала в «золотую шарашку» и включил режим отжима. К счастью для этого режима оказалось, что там было еще что отжимать, а того, что «отжалось», вполне хватает и на то, чтобы стирать с лица Земли украинские города, и на то, чтобы грозить остальному миру ядерным самоубийством. Отсюда возникает иллюзия силы, которая так тешит самолюбие обывателя. Проблема, однако, состоит в том, что после «отжима» остается жмых, который больше в дело употреблен быть не может. Подъедая советский потенциал, режим ничего не создает взамен. Это в прямом смысле слова бесперспективное развитие. Путинский технологический ренессанс похож на последний вздох облегчения тяжелобольного перед смертью.

Это тупиковая ветвь научно-технической эволюции, она никуда не ведет. В то время, как на Западе завершают очередную научно-техническую революцию, Россия топчется на месте в ритуальном патриотическом танце, высекая искры из наследия Королева, Курчатова и Келдыша. При Путине Россия окончательно и, видимо, уже бесповоротно сошла с дистанции в технологической гонке, уступая уже не только коллективному Западу, но и коллективному Востоку.

Та же космическая индустрия переходит на Западе на частные рельсы, готовясь к массовому освоению космического пространства с помощью разнообразных инструментов многоразового использования, которые кардинально меняют экономику всей отрасли. Россия в этом процессе практически не участвует.

В энергетике все нацелились на прорыв в технологиях управляемого термоядерного синтеза (где СССР когда-то имел лидирующие позиции), который, скорее всего, станет основой стабильного развития во второй половине XXI века, то есть через два-три десятилетия (между прочим, всего два поколенческих шага). Россия сегодня вне контекста этой истории.

В авиации готовятся к возвращению коммерческого сверхЗвукового воздухоплавания на новом технологическом уровне (возможно, с использованием нового типа двигателей), ищут пути создания самолетов с электрическими или водородными силовыми установками. Россия считает достижением сборку двух спроектированных в конце 80-х широкофюзеляжных самолетов в год.

Этот перечень может быть бесконечным. Итог легко прогнозируем. Через два десятилетия Россия, если в ней сохранится нынешний режим, превратится в Османскую империю XXI века – технологически отсталую спесивую империю, уязвимую как в военном, так и в социально-политическом отношениях. Вот тогда мы и получим у истории ответы на все те вопросы, которые сегодня кажутся неразрешимыми.

Владимир Пастухов, Telegram