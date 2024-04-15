Половина запущенных Ираном по Израилю баллистических ракет вышла из строя 15.04.2024, 9:44

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Иллюстративное фото: запуск иранских ракет (ypa.ir)

Многие из них просто не вылетели при запусках.

По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю во время вчерашней массированной атаки, вышла из строя. Эти единицы вооружения либо не вылетели при запусках, либо потерпели неудачу или крах в полете, либо разбились, не достигнув своих целей.

Об этом сообщает ABC News.

Данные о таком процентном соотношении ракет, которые при атаке по Израилю оказались выведенными из строя, западным журналистам подтвердили два американских официальных лица, которые не были названы в материале.

Перед тем высокопоставленный чиновник США рассказал, что среди более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет было от 115 до 135 баллистических ракет, запущенных по Израилю.

В публикации указывается, что это означает, что только половина баллистических ракет, запущенных Ираном, должна была быть сбита противовоздушной обороной Израиля и других стран в ночь на 14 апреля.