На фронте в Украине ликвидированы шесть российских офицеров 4 15.04.2024, 10:13

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Опубликованы их фамилии.

Украинские защитники нашли на территории своей страны капитана РФ и уничтожили. О ликвидации российского военного сообщил офицер ВСУ Анаталий Штефан («Штирлиц»).

Украинский военный уточнил, что есть данные о ликвидации 6 военных РФ, среди которых назван Исаков Андрей. Опубликован список фамилий и лиц «демобилизированных» военных РФ. Среди них:

Майор в отставке Гаврилов Андрей;

капитан Исаков Андрей;

лейтенант Курков Иван 331 ПДП Кострома;

младший лейтенант Графов Максим 104 ДШД;

младший лейтенант Вдовкин Алексей.