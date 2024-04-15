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На фронте в Украине ликвидированы шесть российских офицеров

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  • 15.04.2024, 10:13
  • 4,192
На фронте в Украине ликвидированы шесть российских офицеров

Опубликованы их фамилии.

Украинские защитники нашли на территории своей страны капитана РФ и уничтожили. О ликвидации российского военного сообщил офицер ВСУ Анаталий Штефан («Штирлиц»). 

Украинский военный уточнил, что есть данные о ликвидации 6 военных РФ, среди которых назван Исаков Андрей. Опубликован список фамилий и лиц «демобилизированных» военных РФ. Среди них: 

Майор в отставке Гаврилов Андрей

капитан Исаков Андрей;

лейтенант Курков Иван 331 ПДП Кострома;

младший лейтенант Графов Максим 104 ДШД; 

младший лейтенант Вдовкин Алексей.

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