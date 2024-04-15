На фронте в Украине ликвидированы шесть российских офицеров

На фронте в Украине ликвидированы шесть российских офицеров4
- 15.04.2024, 10:13
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Опубликованы их фамилии.
Украинские защитники нашли на территории своей страны капитана РФ и уничтожили. О ликвидации российского военного сообщил офицер ВСУ Анаталий Штефан («Штирлиц»).
Украинский военный уточнил, что есть данные о ликвидации 6 военных РФ, среди которых назван Исаков Андрей. Опубликован список фамилий и лиц «демобилизированных» военных РФ. Среди них:
Майор в отставке Гаврилов Андрей;
капитан Исаков Андрей;
лейтенант Курков Иван 331 ПДП Кострома;
младший лейтенант Графов Максим 104 ДШД;
младший лейтенант Вдовкин Алексей.